Helmstedt. Beim Welat Cup in Gifhorn übersteht der Fußball-Kreisligist FC Türk Gücü Helmstedt II die Vorrunde, scheidet wenig später aber aus.

Das Fußballjahr 2023 ist für die Kreisliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt II abgeschlossen, zumindest auf dem Rasen. Füße hochlegen ist bei der Reserve des Landesligisten jedoch noch nicht angesagt, am Wochenende trat sie nämlich beim Hallenfußball-Turnier des SV Welat Gifhorn an. Nach einer guten Vorrunde musste sich der FC dem Gastgeber und späteren Finalisten im Viertelfinale mit 1:4 geschlagen geben.

„Viele Trainingsmöglichkeiten haben wir im Winter nicht, da nehmen wir Einladungen zu solchen Turnieren gerne an“, erklärte Türk Gücüs Trainer Kemal Durmaz. Während es in der Kreisliga bisher noch nicht rund läuft (nur zwei Siege aus neun Spielen), wussten die FC-Kicker in der Halle zu gefallen. Zwar setzte es zu Turnierbeginn eine deutliche 1:7-Niederlage gegen den SC cHAARisma – eine mit Landes- und Bezirksligaspielern gespickte Mannschaft des Sponsors –, danach zeigten die Helmstedter jedoch ihre feine Technik. Den SC Bosphorus Gifhorn schoss man mit 7:1 ab und mit dem 2:0-Sieg über den SV Borussia Salzgitter II wurde anschließend das Weiterkommen gesichert.

Türk Gücü II beugt sich dem Gastgeber

Im Viertelfinale traf Türk Gücü II auf den Gastgeber SV Welat. „Leider haben wir nicht gut in das Spiel reingefunden und lagen so schnell mit 0:2 hinten“, berichtete Kemal Durmaz. Zwar fand die FC-Reserve noch einmal zurück ins Spiel, am Ende musste sie sich dem späteren Finalisten aber mit 1:4 geschlagen geben und ihre Koffer packen. „Die Niederlage war ärgerlich, aber es ist nicht schlimm“, meinte der Helmstedter Trainer. „Mir ist es nur wichtig, dass wir uns auch im Winter bewegen. Es war wie eine Trainingseinheit für uns und die Jungs hatten eine Menge Spaß.“

Der Welat Cup war nicht das einzige Turnier, das die Kreisstädter in der Winterpause absolvieren wollen. „Am 29. Dezember sind wir bei einem Hallenturnier in Vorsfelde dabei. Und im Januar nehmen wir auch an zwei Cups teil“, so Durmaz.