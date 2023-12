Helmstedt. Das Herbert-Rick-Zwei-Bahnen-Turnier war für den KSV sowohl organisatorisch als auch sportlich ein voller Erfolg.

Bereits zum vierten Mal reisten Kegelsportler aus nah und fern an, um am Herbert-Rick-Zwei-Bahnen-Turnier des KSV Helmstedt teilzunehmen. In den Altersklassen U10, U14, U18 und U23 bewies der Nachwuchs, was in ihm steckt. Der gastgebende KSV war nicht nur dem dem Ablauf des Turniers zufrieden, sondern auch mit dem Abschneiden der eigenen Schützlinge.