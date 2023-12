Schöningen. Das Logo des Schöninger Bankhauses Rautenschlein ziert im kommenden Jahr die Brust beim Fußball-Oberligisten FSV Schöningen.

Nachdem das Nachholspiel gegen den SSV Vorsfelde abgesagt wurde, müssen die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen mit der jüngsten 1:3-Niederlage beim MTV Eintracht Celle in den Köpfen ins kommende Jahr gehen. Somit liefen sie in Celle auch letztmals mit dem Logo zum 1275-jährigen Bestehen der Stadt Schöningen auf. In der Rückrunde muss die Elf von Trainer Bastian Breves jedoch nicht ohne Werbung auf der Brust antreten. Künftig wird das Logo des Schöninger Bankhauses Rautenschlein auf dem Trikot zu sehen sein.