Lüneburg. Die Ice Beavers messen sich auf fremdem Eis mit den Wieselz Lüneburg und verlieren eine torreiche Begegnung mit 6:9.

Der EHC Nord-Elm ist zurück im Geschehen: Das Eishockey-Team aus dem Kreis Helmstedt hat nun seine erste Partie des Winters bestritten. Bei den Wieselz Lüneburg, einem Gegner, mit dem sich die Ice Beavers in der Vergangenheit schon häufiger gemessen hatten, war ein Fehlstart für den EHC nicht mehr zu korrigieren. Am Ende stand ein 6:9.

Die ersten acht Minuten hatte der Gast noch ohne Gegentreffer überstanden. Dann allerdings klingelte es innerhalb von elf Minuten gleich fünfmal, die Hausherren führten nach dem ersten Abschnitt mit 5:0. Mit einem Doppelschlag zu Beginn des Mittelabschnitts meldete sich der EHC in der Partie an, allerdings schlugen dann auch die Lüneburger in kürzester Zeit doppelt zu.

Im Schlussabschnitt schnupperten die Ice Beavers dann sogar an einer echten Aufholjagd, nach drei Treffern stand es gut zwölf Minuten vor dem Ende nur noch 5:7, außerdem verkürzten sie in der Schlussphase noch mal auf 6:8. Mit einem Schuss ins leere Tor machten die Wieselz dann aber alles klar.

Aufseiten des EHC freut man sich schon jetzt auf den nächsten Schlagabtausch, der Verein schreibt mit einem Augenzwinkern in den sozialen Medien: „Und den werden wir dann gewinnen.“

tim