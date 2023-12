Helmstedt. Zum bereits 36. Mal richtet der Verein seinen beliebten Silvesterlauf aus, an dem sich jedermann beteiligen kann.

Am Silvesterabend den guten Vorsatz zu fassen, im neuen Jahr mehr Sport zu treiben – das kommt sicherlich vielen bekannt vor. Doch warum warten? Der Lauftreff Helmstedt bietet auch dieses Mal die Möglichkeit, sich am letzten Tag des scheidenden Jahres noch einmal sportlich zu betätigen und richtet zum bereits 36. Mal seinen Silvesterlauf durch den Lappwald aus.

Gestartet wird am 31. Dezember um 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Drillingskiefer im Helmstedter Lappwald, rund 400 Meter oberhalb der Autobahnauffahrt Helmstedt-Zentrum in Richtung Bad Helmstedt. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für jedermann, eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich. „Nur gute Laune sollte mitgebracht werden“, sagt Lauftreff-Leiterin Roswitha Köhler schmunzelnd. Es gehe um den gemeinschaftlichen Spaß an der Bewegung. „Es handelt sich nicht um einen Wettkampf, der Ehrgeiz sollte also zu Hause bleiben.“

Wie beim Lauftreff üblich, wird in mehreren nach Leistungsvermögen aufgeteilten Gruppen gelaufen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich einer der zwei Walking-Gruppen anzuschließen. Nach dem Lauf versammeln sich dann alle zum geselligen Ausklang, für den wieder Beiträge für das leibliche Wohl in Form von Kuchenspenden oder warmen Getränken wie Kaffee, Kakao, Tee oder Glühwein erwünscht sind. Ferner bittet Köhler die Teilnehmer, für eigenes Essgeschirr und Trinkbecher zu sorgen.

Der langjährige Sportabzeichenobmann, Willi Henkel, möchte den Silvesterlauf auch wieder zum Anlass nehmen, die in diesem Jahr abgelegten Sportabzeichen an Lauftreffteilnehmer zu überreichen.

