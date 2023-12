Königslutter. Die TSG sind zu Gast beim TSC Glashütte.

Die Titelhoffnung der Tennis-Damen 30 der TSG Königslutter lebt: Zwei Wochen nach ihrem knappen 4:2-Erfolg beim direkten Konkurrenten Harvestehuder THC winkt ihnen am Samstag womöglich der Sprung an die Tabellenspitze der Nordliga.

Die erste Saisonhälfte lief gut für den Aufsteiger aus Königslutter. Die TSG um Mannschaftsführerin Laura Marie Medefind ließ lediglich im Heimspiel gegen den TC Wedel (3:3) einen Zähler liegen und steht aktuell mit 5:1 Punkten auf Platz 2. Am letzten Spieltag des Jahres könnte es nun noch besser kommen. Die Lutteranerinnen treten ab 13 Uhr beim TSC Glashütte (1:3) an – eine scheinbar lösbare Aufgabe.

Glashütte hat eine starke Nummer 1 in ihren Reihen

Die Gastgeberinnen verfügen mit Katharina Meusburger über eine richtig starke Nummer 1, die in der Einzelrangliste der Damen 30+ der International Tennis Federation (ITF) zurzeit an Position 180 geführt wird. Meusburger kann in der Nordliga im Einzel und Doppel jeweils eine 2:0-Bilanz vorweisen und wird Königslutters Nina Jaworows­ki alles abverlangen. Auf den übrigen Positionen dürfte die TSG jedoch Vorteile haben.

Zwei Stunden später treffen mit dem Dritten, Harvestehude (4:2), und Spitzenreiter DT Hameln (4:0) die beiden anderen Aufstiegsanwärter direkt aufeinander. So könnten die Gastgeberinnen der TSG Schützenhilfe leisten. So oder so wollen die Elmstädterinnen mit einem Sieg die Klärung der Aufstiegsfrage bis zum Duell mit Hameln am 20. Januar in der eigenen Hand behalten.

jse