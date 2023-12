Königslutter. Der Adventslauf hat sportlich, aber auch emotional viel zu bieten.

Der Elm-Advents-Halbmarathon ist nicht nur sportlich – 415 Athletinnen und Athleten waren dabei – ein Highlight in der Region, sondern auch zwischenmenschlich auf allerhöchstem Niveau angesiedelt. „Wir hatten einen neuen Streckenrekord bei den Männern, einen Heiratsantrag, viel Spaß und viele tolle Sportler. Das sind die Zutaten für diesen beliebten Lauf“, fasste Moderator Markus Jaworski zusammen.

Profitriathlet holt den neuen Streckenrekord

Da war zum einen der neue Streckenrekord von Finn Große-Freese. „Der Sieger hat mich glatt umgehauen. Ich kam vor dem Rennen mit ihm zufällig ins Gespräch, und da wusste ich, er wird gewinnen“, stellte Jaworski klar. „Er ist Profitriathlet vom SV Bayreuth mit einer Bestzeit von 7:53 Stunden auf der Langdistanz. Das ist deutsche Spitze. Trotzdem sagte ich ihm, dass er bei diesen Bedingungen mit Eis und Matsch und seinen Straßenschuhen keinen Rekord laufen kann.“ Die Antwort Freeses sei nur knapp ausgefallen. „All in“ wolle er gehen. „Er hat Recht behalten. Das war Wahnsinn“, erkannte der Moderator an.

Der Wolfsburger Peter Weihmann wollte mit seinem Sohn Jakob auf die Zehn-Kilometer-Strecke gehen, eine Operation kurz vor dem Lauf machte ihm allerdings einen Strich durch die Rechnung. „So war ich nur als moralische Unterstützung für meinen Sohn und meinen Freund Karwan Jezni aus Hamburg, den ich zur Teilnahme am Halbmarathon überredet hatte, dabei“, erzählte Weihmann. Und seine Unterstützung sollte sich lohnen: Sohn Jakob war über die zehn Kilometer in der Altersklasse mU16 der Schnellste, Jezni (M35) belegte in seiner Konkurrenz Rang 13.

Heiratsantrag wird zum emotionalen Erlebnis

Der emotionale Höhepunkt des Tages hatte allerdings nichts mit dem sportlichen Geschehen zu tun. Alessandro Gebhardt, der „nur“ als Unterstützung für seine Freundin Gina Fiebig aus Groß Denkte dabei war, sorgte eben für diesen. „Ich habe zu ihm gesagt, dass nach so einem tollen Tag nur noch der Heiratsantrag fehlt. Er hat gestanden, dass er das schon früher vorgehabt hätte und den Verlobungsring schon drei Monate mit sich herumträgt“, verriet Moderator Jaworski. „Spontan hat er seiner Gina dann auch den Antrag gemacht, die überwältigt ,ja’ gesagt hat. Die Massen haben getobt, und nicht nur mir als Moderator standen die Tränen in den Augen.“

So oder so: Trotz der widrigen äußeren Bedingungen waren alle Athleten voll des Lobes, und so wollen die meisten auch im nächsten Jahr wieder teilnehmen.

hjt