Essenrode. Am zweiten Spieltag der Faustball-Niedersachsenliga reicht die zweite Mannschaft des TuS die „rote Laterne“ an die eigene „Erste“ weiter.

Nach eher durchwachsenen Leistungen beim Auftaktspieltag sollte bei den beiden Faustballteams des TuS Essenrode am zweiten Spieltag der Niedersachsenliga in Empelde der Knoten platzen und eine Steigerung her. Tatsächlich zeigte sich die erste Mannschaft formverbessert, Punkte gab es für sie in den Spielen gegen die beiden Topteams dennoch nicht. Da der zweiten Mannschaft Essenrodes immerhin ein Sieg gelang, verließ sie den letzten Platz und reichte die „rote Laterne“ an die eigene „Erste“ weiter.