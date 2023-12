Helmstedt. Das Verbandsliga-Team zeigt eine starke Leistung gegen Bramsche. Die „Vierte“ des KSV unterliegt derweil beim KV Wolfsburg.

In der Verbandsliga wahrten die Schere-Kegler des KSV Helmstedt beim Jahresabschluss mit einem klaren Erfolg über die KSG Bramsche/Haselünne ihre weiße Heimweste und kletterten zurück an die Tabellenspitze. Eine Klasse tiefer ging die vierte KSV-Mannschaft trotz ebenfalls guter Leistungen in Wolfsburg leer aus.

Verbandsliga Schere: KSV Helmstedt – KSG Bramsche/Haselünne 3:0 (52:26, 4804:4247). Am ersten Spieltag der Rückrunde vermochten es auch Bramscher um den derzeit besten Einzelspieler Torsten Schulte nicht, der Heimstärke des KSV zu trotzen. Großen Anteil daran hatte bereits die Startachse: Benjamin Keipert spielte mit 796 Holz (9 Einzelwertungspunkte) eine persönliche Saisonbestleistung gegen Dennis Völkel (786/6). Der wiedergenesene Timo Polk (839/12) legte noch eine Schippe drauf, übertrumpfte den ebenfalls stark spielenden Torsten Schulte (816/10) und wurde Tagesbester.

Im zweiten Block bauten Burghard Täger (794/7) und Wolfgang Sparenberg (754/5) die 33-Holz-Führung der Gastgeber gegen Tobias Temmen (656/2) und Thorsten Hemker (728/3) schon vorentscheidend auf 197 Zähler aus. Die Helmstedter wollten nun aber auch den Zusatzpunkt sichern – und das gelang dank der ebenfalls hohen Ergebnisse von Michael Heim (826/11) und Stefan Seibt (795/8). Für die Gäste konnten Christian Kunk (732/4) und Jürgen Brüning (529/1), der verletzungsbedingt aufgeben musste, nicht Schritt halten.

Das KSV-Team ist damit auf eigenen Bahnen weiterhin ohne Punktverlust – und darf die Weihnachtspause als Spitzenreiter verbringen, da die SG Löningen-Quakenbrück I im Spitzenspiel beim VOK Osnabrück nur einen Punkt holte.

Bezirksoberliga Ost Schere: KV Wolfsburg – KSV Helmstedt IV 3:0 (22:14, 2970:2734). In der Bezirksoberliga stand der vorletzte Spieltag des Jahres auf dem Programm. Das Helmstedter Vereinsduell zwischen der zweiten und der dritten Mannschaft musste aufgrund mehrerer verletzungsbedingter Ausfälle verschoben werden. Die „Vierte“ trat unterdessen in Wolfsburg-Reislingen an – im Wissen, dass die Trauben beim Tabellenführer äußerst hoch hängen würden. Dennoch hoffte das junge KSV-Team darauf, vielleicht den Zusatzpunkt stibitzen zu können.

Im ersten Block spielte Mira Kraul mit 752 Holz (6 EWP) wieder ein starkes Ergebnis, während Marc Copei (601/1) einige Probleme mit den Eckenkegeln hatte und so nicht seine gewohnten Zahlen erreichte. So gerieten die Helmstedter gegen Arnd Borchert (733/5) und Gerhard Wilhelm (663/2) mit 43 Holz in Rückstand.

Im zweiten Block spielte Valerie Paltschikow 704 Holz (4 EWP), ihr Teamkollege Paul Strich zog sich beim 41. Wurf eine Verletzung zu und musste durch Maleen Kraul ersetzt werden. Sie kamen letztlich auf 677 Holz (3 EWP). Für Wolfsburg machten die beiden Bundesliga-erprobten Spieler Thomas Wolf (778/7) und Michael Hähle (796/8) den Mannschaftssieg perfekt. Den KSV-Youngstern fehlte am Ende lediglich ein Einzelwertungspunkt zum Gewinn des Zusatzpunktes. Dennoch nahmen sie die Erkenntnis mit, dass auch gegen ein Topteam durchaus etwas möglich ist.

An diesem Sonntag beschließt die „Zweite“ des KSV das Sportjahr mit dem Heimspiel gegen den MTV Holzminden (10 Uhr).

rst/jse