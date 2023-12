Grasleben. Das Schlusslicht ärgert den MTV Vorsfelde in den Doppeln und zu Beginn der Einzel, am Ende steht für den TSV aber doch eine 4:9-Pleite.

Es soll einfach weiterhin nicht sein für den Tischtennis-Bezirksoberligisten TSV Grasleben II. Die Reserve des Spitzenreiters verlor trotz eines guten Auftakts gegen den MTV Vorsfelde mit 4:9 und geht damit mit nur einem mickrigen Zähler in die Winterpause. „Die Hinrunde war verkorkst“, fasste TSV-Abteilungsleiter Dennis Kaczmarek zusammen.

Nach guten Auftritten in den Doppeln stand gegen die Wolfsburger ein 1:2. „Wir hätten aber auch gut und gerne mit einem 3:0 rausgehen können“, merkte Kaczmarek an. Markus Tietschert, der seine Einzel vorziehen musste, feierte zwei Erfolge und brachte die Hausherren mit 3:2 in Führung. „Es spiegelt die Hinrunde wider. Die Mannschaft sieht zu Hause immer gut aus – aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann kippt es zugunsten des Gegners“, seufzte Kaczmarek.

Nach den Siegen Tietscherts war nur noch Silas Mainz, der im oberen Paarkreuz einen Erfolg in drei Sätzen feierte, erfolgreich, alle weiteren Begegnungen gingen an die Eberstädter. „Es fehlt immer ein Quäntchen“, betonte Kaczmarek, der im Hinblick auf das 4:9 im Kellerduell beim SSV Radenbeck-Zasenbeck aber klarstellte: „Das sah schon wieder besser aus und war eine Steigerung.“

