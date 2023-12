Königslutter. Für die Basketballer vom Elm setzt es eine 50:81-Niederlage beim USV Braunschweig. Am Mittwoch ist der neue Tabellenführer zu Gast.

„Das war so ein Tag, an dem alles zusammenkam, ein Spiel zum Vergessen.“ So fasste Christian Schöndube, Spielertrainer der TSG Königslutter, den Auftritt seiner Landesliga-Basketballer beim USV Braunschweig zusammen, der mit einer derben 50:81 (12:21, 17:25, 4:20, 17:15)-Klatsche endete.

Schon vor Beginn des Spiels hatte die personelle Situation die Erwartungen bei der TSG gedämpft. „Wir konnten zwar mit immerhin acht Spielern antreten, davon waren aber fünf angeschlagen“, erklärte Schöndube. Er selbst, Jannik Stump, Ingo Frassek, Julien Lopez sowie Mathieu Collignon – allesamt wichtige Stammkräfte – gingen nicht hundertprozentig fit ins Spiel beim bisherigen Tabellennachbarn. Und das machte sich über die gesamte Partie hinweg bemerkbar.

Bei der TSG läuft es defensiv wie offensiv von Beginn an schlecht

„Bei uns lief einfach nichts zusammen. Wir haben nicht gut verteidigt, waren oft zu weit weg von den Braunschweiger Schützen und haben selbst nicht gut getroffen“, schilderte Königslutters Spielertrainer, der mit zwölf Zählern sogar noch bester Werfer seines Teams war. Auch die lange Garde der TSG, Frassek und Stump, konnte diesmal nicht wie gewohnt Einfluss nehmen. „Man hat eben gemerkt, dass beide angeschlagen waren“, nahm Schöndube seine Teamkollegen in Schutz.

Generell habe die TSG aber nie über eine längere Phase das gespielt, was sie sonst auszeichnet, so Schöndube. „Braunschweig hingegen hat seinen Stiefel durchgespielt und das Tempo hochgehalten.“ Das kostete die Gäste zusätzliche Kräfte. Spätestens im dritten Viertel, in dem der TSG nur magere vier Pünktchen gelangen, nahm die dritte Niederlage im sechsten Spiel deutlich Gestalt an.

Zum Jahresabschluss droht Königslutter die nächste klare Niederlage

„Dieses Spiel sollten wir einfach abhaken“, sagte Schöndube – wohlwissend, dass seiner Mannschaft am Mittwoch im Nachholspiel gegen den MTV/BG Wolfenbüttel II (20.30 Uhr, Wilhelm-Bode-Halle Königslutter) die nächste Abfuhr droht. Die Lessingstädter gewannen am Sonntag das Topspiel der beiden bis dato noch Ungeschlagenen mit 76:66 gegen den MTV Gifhorn und erklommen damit die Tabellenspitze. In diesem letzten Spiel des Jahres „wird es für uns auch nur um Schadensbegrenzung gehen“, stellt Schöndube klar.

TSG: Collignon 11 Punkte, Frassek 11, Krasauskas 3, Lemke 2, Lopez 4, Schöndube 12, Schuster, Stump 7.