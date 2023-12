Warberg. Der Handball-Oberligist stellt Aufstiegsanwärter TV Bissendorf-Holte lange Zeit vor Rätsel, verliert am Ende aber deutlich mit 25:35.

Sie hatten 225 Autobahn-Kilometer in den Knochen, als sie in Bissendorf, kurz vor Osnabrück, ankamen. Doch von etwaiger Müdigkeit war bei den Oberliga-Handballern des HSV Warberg/Lelm nichts zu spüren. Der HSV entpuppte sich für Aufstiegsanwärter TV Bissendorf-Holte als ein lange Zeit unangenehmer Widersacher. 45 Minuten lang lieferten die Warberger dem Favoriten einen beherzten Kampf, ehe sie in der Schlussviertelstunde den Kontakt abreißen lassen und mit einer 25:35 (14:14)-Niederlage auf die längste Heimreise der Saison gehen mussten.