Süpplingen/Rickensdorf. Zum Auftakt in der Verbandsoberliga feiert die Schützenbrüderschaft einen klaren Erfolg, verliert dann aber das Kreisduell gegen Rickensdorf.

Als Titelverteidiger startete das Luftpistole-Team der Schützenbrüderschaft (SBr) Süpplingen in die Rundenwettkämpfe der Verbandsoberliga. Mit Aufsteiger SV Rickensdorf ist dieses Mal ein zweiter Helmstedter Vertreter am Start, und dieser war gleich Gastgeber des ersten Wettkampftags, an dem zwei Runden ausgeschossen wurden.

Die Süpplinger Schützen gingen zuversichtlich in den Tag, schließlich kannten sie die elektronischen Anlagen in Rickensdorf schon bestens. Der Auftakt verlief dann auch nach Wunsch der SBr, die sich mit 5:0 gegen den SV Böthel behauptete. Zu Beginn des Duells hatten beide Mannschaften noch nahezu gleichauf gelegen. Kristof Kirchmer setzte sich ab der dritten Serie von seinem Kontrahenten ab und gewann mit 370:356 Ringen, während Lisa-Frederike Stute (356:353) in der zweiten und dritten Serie einen knappen Vorsprung herausschoss, den sie in Runde 4 ins Ziel brachte. Martin Tomicki (368:343) und Lars Eib (359:340) waren ihren Gegnern deutlich überlegen, SBr-Mannschaftsführer Christian Klein (338:334) entschied sein Duell erst in der letzten Serie (86:81) zu seinen Gunsten.

Der SV Rickensdorf behauptete sich anschließend mit 3:2 gegen die SG Bissendorf, wobei Sarah Tauermann (375:368), Swetlana Fischer (354:345) und Vadim Fischer (354:336) die Punkte für den Liganeuling beisteuerten.

Das kreisinterne Duell geht an Rickensdorf

Anschließend kam es zum kreisinternen Aufeinandertreffen zwischen Rickensdorf und Süpplingen – und in diesem setzte sich der Gastgeber etwas überraschend mit 4:1 durch. Tauermann schoss vier starke Runden (95, 93, 97, 93) und behauptete sich letztlich mit 378:369 Ringen gegen Kirchmer. Marco Hanse schoss gegen Stute (371:364) den entscheidenden Vorteil zum zweiten SVR-Punkt heraus.

An Position 3 sorgte Tomicki (364:357 gegen Johann Fischer) noch einmal für Hoffnung bei den Süpplingern. Eib lag nach der ersten Serie gegen Swetlana Fischer hauchdünn in Führung (88:87), dann aber steigerte sich die Rickensdorferin und machte mit 359:353 den vorzeitigen Mannschaftserfolg der Gastgeber perfekt. An Position 5 setzte sich Vadim Fischer nach ausgeglichener erster Serie (85:85) gegen Klein kontinuierlich ab und sorgte mit zehn Ringen Vorsprung (344:334) sogar noch für den vierten Punkt des SVR.

Dieser sortierte sich nach den ersten beiden Runden auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem USK Fallersleben ein, der ebenfalls zwei Siege verbuchte. Titelverteidiger Süpplingen folgt als erstes von vier Teams mit 2:2 Punkten auf Platz 3.

r./jse