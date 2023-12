Warberg. Die personell geschwächte Warberg/Lelm-Reserve gerät in der Handball-Landesliga beim Northeimer HC II gehörig unter die Räder.

Es war ein Torfestival der ungewöhnlichen und am Ende auch unschönen Art. Mit 25:53 (13:25) kassierten die Handballer des HSV Warberg/Lelm II beim Northeimer HC II die bisherige Saison-Rekordniederlage in der Handball-Landesliga Süd. Die Folge: Die HSV-Reserve rutscht nach ihrer fünften Niederlage in Folge auf den drittletzten Tabellenplatz ab.