Essenrode. Die Teams des TuS Essenrode stehen auf den beiden letzten Tabellenplätzen der Niedersachsenliga. Das soll sich nun in Empelde ändern.

Zum Auftakt waren die Leistungen durchwachsen, nun hoffen die Faustballer des TuS Essenrode auf Besserung: Am Sonntag (ab 10 Uhr) treten die beiden Mannschaften aus Essenrode beim zweiten Spieltag der Niedersachsenliga in Empelde an.