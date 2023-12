Bornum. Holger Klopschar, Spielertrainer des TVB-Teams, sieht die unerwartete Niederlage in Altencelle als „Dämpfer zum richtigen Zeitpunkt“.

Sie war schon ein kleiner Stimmungskiller kurz vor der Weihnachtspause, die unerwartete 0:3-Schlappe des TV Bornum beim SV Altencelle am vergangenen Wochenende. Gut für die TVB-Volleyballer: Sie haben an diesem Samstag noch eine Gelegenheit, ihre erste Saisonniederlage in der Landesliga 6 wieder geradezurücken. Von 14 Uhr an treten sie beim USC Braunschweig IV an.