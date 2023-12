Schöningen. Spieler und Trainer der FSV haben „richtig Bock“ auf das Spiel bei Lupo Martini. Ob es angeht, entscheidet sich aber kurzfristig.

Drei Spiele haben die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen laut aktuellem Spielplan bis zur Winterpause noch zu bestreiten: die beiden Nachholspiele in der kommenden Woche – am Mittwochabend in Celle und am Samstag zu Hause gegen den SSV Vorsfelde – und das Rückspiel bei Lupo Martini Wolfsburg an diesem Samstag (14 Uhr). Ob noch eines dieser Spiele über die Bühne gehen kann, ist angesichts der gegenwärtigen Wetterlage fraglich. An der Lust der Schöninger würde es indes nicht scheitern.