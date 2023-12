Barmke/Schöningen. Barmkes Reserve und Schöningen sind neu in der Bezirksliga – und beide Teams ziehen ein positives Halbjahresfazit.

Während die einen von Sieg zu Sieg eilten, hatten die anderen einige Probleme, sich in der neuen Spielklasse zurechtzufinden. Für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Barmke II und des TVB Schöningen ist das Fußball-Jahr vorbei. Während die Reserve des Regionalligisten zehn von elf Spielen gewann und im neuen Jahr in der Aufstiegsrunde antreten darf, muss der Aufsteiger TVB Schöningen nach einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte in die Abstiegsrunde.