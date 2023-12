Schöningen/Warberg. In der Handball-Landesliga geht es für den HSV Warberg/Lelm in Northeim um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Gipfeltreffen in Schöningen: Die HG Elm, aktuell Zweiter in der Handball-Landesliga Süd, empfängt in ihrem Jahresabschluss-Spiel Tabellenführer Sportfreunde Söhre II. Die Reserve des Drittligisten steht nach zehn Spielen noch ohne Niederlage da. Seine jüngste Negativserie stoppen will dagegen der HSV Warberg/Lelm II, der beim Northeimer HC II gefordert ist.