Königslutter. Die Tennis-Damen 30 der TSG Königslutter gewinnen beim Harvestehuder THC und sind nun neuer Tabellenführer in der Nordliga.

Sie haben den Nordliga-Tabellenführer gestürzt: Die Tennis-Damen 30 der TSG Königslutter setzten sich beim zuvor verlustpunktfreien Harvestehuder THC mit 4:2 durch und grüßen nun selbst vom Platz an der Sonne.

Einfach machten es die Gastgeberinnen der TSG jedoch nicht. Die an Nummer 1 gesetzte Nina Jaworowski musste sich Maike Zeppernick klar geschlagen geben (1:6, 2:6). Für den ersten Punkt sorgte Janine Krebs, deren Gegnerin nach dem ersten Satz aufgegeben hatte. Zwei wahre Krimis erlebten derweil Nina Heckeroth und Martina Behnsen. Die beiden Lutteranerinnen mussten jeweils ins Match-Tiebreak gehen, bewiesen dabei aber Nervenstärke und brachten ihre TSG mit 3:1 in Führung.

TSG macht Auswärtssieg im Doppel klar

In den anschließenden Doppel-Begegnungen reichte der TSG somit ein Sieg, um die zwei Punkte einzufahren. Doch zunächst sah es nicht gut aus. Jaworowski und Astrid Schmidt unterlagen Zeppernick/Skiba deutlich (2:6, 1:6). Somit lag alles in den Händen von Krebs und Heckeroth. Diese erwischten jedoch keinen guten Start, der erste Satz ging mit 6:2 an die Gastgeberinnen. Doch danach drehten die TSG-Damen richtig auf, gewannen Durchgang 2 mit 6:1. Im Match-Tiebreak ließen sie nicht mehr viel anbrennen und sicherten ihrem Team durch ein 10:4 den Tagessieg.

„Wir hatten nicht damit gerechnet, mit einem Sieg zurückzukehren“, freute sich Mannschaftsführerin Nina Heckeroth. „Es waren ausgeglichene Spiele, in denen wir am Ende nervenstärker waren.“

wit