Königslutter. Die TSG lässt gegen die SG Braunschweig III an der Freiwurflinie die Vorentscheidung liegen, gewinnt letztlich aber mit 78:69.

Weder vom Umstand, dass sie ersatzgeschwächt antreten mussten, noch von ihrem – nach nur einem Spiel in den vorangegangenen sieben Wochen – fehlenden Spielrhythmus ließen sich die Basketballer der TSG Königslutter aus der Bahn werfen. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen das Landesliga-Schlusslicht SG Braunschweig III mit 78:69 (22:9, 15:22, 23:23, 18:15) und verbesserten sich auf den vierten Tabellenplatz.

Lediglich sechs Stammkräfte aus der ersten Mannschaft sowie zwei Aushilfen aus der zweiten standen der TSG zur Verfügung. Diese geriet zunächst mit 0:3 in Rückstand – es sollte aber ihr einziger im gesamten Spielverlauf bleiben. Königslutters Spielertrainer Christian Schöndube, der selbst krankheitsbedingt passen musste, sah ansonsten ein „super Auftaktviertel“ seiner Mannschaft. „Wir haben gut getroffen und dank Jannik Stump und Ingo Frassek unter den Körben dominiert.“

TSG bestraft die übermotivierte Spielweise der Braunschweiger nicht

Beide sicherten den Lutteranern nicht nur in der Defensive die Rebounds, sondern im Angriff auch etliche zweite Wurfchancen. Zudem zogen sie viele Fouls, „weil Braunschweig nur einen echten Center dabei hatte und die beiden so kaum stoppen konnte“, berichtete Schöndube. Generell hätten die Gäste aber „etwas übermotiviert gewirkt. Da waren auch sehr viele unclevere Fouls dabei“, begründete der Spielertrainer der TSG. Letztlich standen für die Hausherren elf Fouls zu Buche, für die SG satte 31.

Allerdings schlug die TSG nur bedingt Kapital aus der damit einhergehenden Flut an Freiwürfen. Gerade mal 10 ihrer 24 Versuche bis zur Halbzeitpause fanden ihr Ziel – am Ende waren es 21 von 40. Es war einer der Gründe, weshalb die Gastgeber nach dem 22:9 zur ersten Viertelpause nicht frühzeitig den Deckel auf die Partie machten. Der andere: „Wir haben dann auch unsere offensive Linie verloren und den freien Mann oftmals übersehen.“

Königslutter bekommt Aufbauspieler der Gäste nicht in den Griff

Defensiv lief es ebenfalls nicht mehr so rund. Die Braunschweiger stützten sich fast durchweg auf ihre beiden Aufbauspieler Mohamad Ghade (27 Punkte) und Karsten Cuenca (23). „Sie haben wirklich gut getroffen. Wir waren allerdings auch sehr oft einen Schritt zu weit weg von ihnen“, kritisierte Schöndube. So verkürzten die Gäste zwischenzeitlich auf einen Punkt (22:23, 14.), mit einem 9:2-Lauf baute die TSG jedoch eingangs des dritten Spielabschnitts noch mal ein 13-Punkte-Polster auf (46:33), das es in der Folge nie mehr auf weniger als vier Zähler (67:63, 36.) zusammenschmelzen ließ.

„Wir haben es vielleicht ein bisschen unnötig spannend gemacht. Letztlich zählt aber nur der Sieg“, bilanzierte Schöndube, dessen Team nun erstmals eine positive Bilanz (3 Siege, 2 Niederlagen) aufweist.

TSG: Collignon 25 Punkte/2 Dreier, Frassek 9, Krasauskas, Lemke 2, Lopez 7, Meyer 8/1, Roßmann, Stump 27.