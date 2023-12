Warberg. Im Nachbarschaftsduell der Handball-Landesliga lässt die HSV-Reserve im zweiten Durchgang nach und verliert mit 23:28.

Am Ende war es eine klare Sache: Die HG Elm setzte sich im Nachbarschaftsduell der Handball-Landesliga Süd in Süpplingen beim HSV Warberg/Lelm II mit 28:23 (12:11) durch. „Ich bin sehr zufrieden, das war ein verdienter Sieg, an dem die gesamte Mannschaft ihren Anteil hatte“, sagte Elm-Trainer Christoph Geis. Ganz anders fiel das Fazit der Gastgeber aus. „Wir sind im Angriff an uns selbst gescheitert, wir haben zu sehr in die Breite gespielt und sind zu wenig in die Tiefe gegangen“, sagte Warbergs Co-Trainer Marvin Schenke.