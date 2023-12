Bornum. Das TVB-Team kassiert beim bisherigen Tabellenvierten seine erste Saisonniederlage, und die fällt gleich deutlich aus.

Die Siegesserie ist gerissen. In seinem siebten Saisonspiel, dem zugleich vorletzten des Jahres, kassierte Volleyball-Landesligist TV Bornum seine erste Niederlage. Beim SV Altencelle mussten sich die Bornumer mit 0:3 (15:25, 23:25, 25:27) geschlagen geben.

Nach den Eindrücken des ersten Spieltags, an dem beide Mannschaften nacheinander beim Wolfenbütteler VC II gespielt hatten – Bornum gewann damals mit 3:1, Altencelle verlor in fünf Sätzen – hatte Holger Klopschar, Spielertrainer des TVB, von einem „Pflichtsieg“ beim SVA gesprochen. Die Einschätzung entpuppte sich aber schnell als Trugschluss. Die Gastgeber traten nämlich, anders als in Wolfenbüttel, mit 13-Mann-Kader an, während die Bornumer nur dank Johannes Krumwiede aus der zweiten Mannschaft eine Wechseloption hatten.

Altencelles Aufschläge bereiten dem TV Bornum große Probleme

„Altencelle war heiß, hat sofort über seine starken Aufschläge Druck gemacht und auch gute Angriffe gezeigt“, erklärte Klopschar anerkennend. „Bei uns hat hingegen die Einstellung nicht richtig gepasst. Wir sind mit den Aufschlägen nicht zurechtgekommen, konnten dadurch oftmals unsere Angriffe nicht vernünftig aufbauen und haben uns auch bei der Feldabwehr viele Fehler geleistet.“

Die Folge: Die Bornumer liefen im ersten Satz früh einem Rückstand hinterher. Auch eine Auszeit beim Stande von 9:16 brachte keine entscheidenden Impulse. Stattdessen erschwerte sich die Situation der Gäste noch zusätzlich, weil der angeschlagene Max Schneider nach wenigen Minuten ausfiel. Fortan blieben dem TVB also nur noch die sechs Spieler auf dem Feld, „während Altencelle immer wieder durchwechseln und frische Kräfte bringen konnte“, sagte Klopschar.

In den entscheidenden Phasen der Sätze 2 und 3 brechen die Bornumer ein

Im zweiten Durchgang fanden die Bornumer endlich Zugang zum Spiel. Nach gutem Start (7:3) hielten sie bis in die Schlussphase eine knappe Führung. „Zum Ende hin sind uns dann aber wieder zu viele Fehler unterlaufen. Der Gegner hat teilweise durch unsere schlechte Annahme direkt gepunktet“, haderte Bornums Spielertrainer. So sicherte sich der SVA auch diesen Satz noch.

Im dritten Spielabschnitt bauten die Gäste ihren Vorsprung sukzessive bis auf sechs Punkte aus. Doch selbst die 22:16-Führung reichte an diesem Tage nicht. Wieder brachen die Bornumer zum Ende hin ein, mussten sich noch mit 25:27 geschlagen geben und die Heimreise damit ohne jeden Zähler antreten. „Heute haben uns einfach zwei, drei Wechseloptionen gefehlt, die uns in Annahme und Abwehr noch mal hätten stabilisieren können“, urteilte Klopschar. Der Sieg der Altenceller gehe aber „vollkommen in Ordnung, sie haben ein wirklich gutes Spiel gemacht“.

TV Bornum: Krumwiede, Schneider, Klopschar, Olheiser, Schulze, Gerlach, Pietak.