Helmstedt. Nach der Generalabsage des NFV-Bezirks Braunschweig setzt auch der Kreis alle Partien für das kommende Wochenende ab.

Die Entscheidung ist gefallen: Am kommenden Wochenende wird es keine Fußballspiele unter freiem Himmel im Kreis Helmstedt geben. Nachdem im Laufe des Donnerstags schon der NFV-Bezirk Braunschweig eine Generalabsage für die Landes- und Bezirksligen beschlossen hatte, zog der NFV-Kreis Helmstedt am späten Abend nach.

„Der Kreisspiel- und Kreisjugendausschuss hat aufgrund der aktuellen Wetterlage sowie der Wettervorhersagen beschlossen, den Spielbetrieb für das Wochenende vom 1. bis 3. Dezember einzustellen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des NFV-Kreises. „Die ausgefallenen Spiele werden von den Staffelleitern neu angesetzt.“

Am vergangenen Wochenende waren bereits alle Partien der Kreisliga sowie fünf der sieben Spiele der 1. Kreisklasse ausgefallen. Und die Vereine signalisierten auch vor der Absage durch den Spielausschuss für dieses Wochenende schon, dass wohl kaum gespielt werden könne. Die SG Offleben/Büddenstedt hätte gleich zwei Heimspiele absolvieren sollen – am Freitagabend gegen den MTV Sunstedt und am Sonntag gegen die SpVg Süpplingen. Anfang der Woche hatte Trainer Florian Achilles noch die Hoffnung gehabt, dass der Platz zumindest eine Partie zulassen würde. Mit den Schneefällen am Mittwoch erlosch diese Hoffnung aber. Und Denis Kartal, Trainer des Kreisligisten FC Vatan Spor Königslutter, der den FC Schunter zu Gast gehabt hätte, flachste: „Das Spiel wird abgesagt – es sei denn, wir verlegen es in die Türkei.“

Ausgenommen von der Absage ist der Spielbetrieb in der Halle. Die Vorrundenspiele der Hallenkreismeisterschaft der B-Junioren (Sonntag, ab 10 Uhr, Kanthalle Helmstedt) können demnach stattfinden.