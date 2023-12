Königslutter. Die TSG trifft am Sonntag in ihrem letzten Heimspiel in diesem Jahr auf das noch sieglose Tabellenschlusslicht SG Braunschweig III.

Nur ein Spiel in den vergangenen sieben Wochen – Spielrhythmus sieht anders aus. Trotzdem sind die Basketballer der TSG Königslutter davon überzeugt, am Sonntag (16 Uhr, Wilhelm-Bode-Halle) ihren dritten Saisonsieg feiern zu können. Zu Gast ist das noch punktlose Tabellenschlusslicht SG Braunschweig III.