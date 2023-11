Schöningen. Nach der neuerlichen Absage am Mittwoch bezweifelt Schöningens Trainer Bastian Breves, dass vor der Winterpause noch mal gespielt wird.

So langsam entwickelt sich die Oberliga-Partie zwischen dem MTV Eintracht Celle und der FSV Schöningen zur unendlichen Geschichte. Am Mittwochabend fiel auch der dritte Termin flach. Nachdem die Regenfälle den Fußballern am 3. und am 15. November einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, sorgte nun, beim zweiten Nachholtermin, der Schnee für eine neuerliche Absage.