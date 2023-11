Esbeck. Der Tennis-Landesligist SV Esbeck trennt sich vom TC Bad Pyrmont mit 3:3. Die Herren 40 verlieren bei Germania List deutlich.

Nach zwei Siegen zum Start mussten sich die Tennis-Herren 30 des SV Esbeck nun mit nur einem Punkt zufriedengeben. Der Landesligist trennte sich im Heimspiel vom Spitzenreiter TC Bad Pyrmont 3:3. Die Herren 40 des SVE mussten sich derweil bei Germania List mit 1:5 geschlagen geben.

Herren 30, Landesliga

Für den optimalen Start aus Esbecker Sicht sorgte Mark Gehre. Gegen Niclas Groß feierte der SV-Spieler einen souveränen Zweisatzsieg (7:6, 6:1). „Mark präsentiert sich zurzeit in bestechender Form“, freute sich Mannschaftsführer Stefan Kienhorn. „Dabei ist es vollkommen egal, welche Leistungsklasse seine Gegner haben.“

Für den zweiten Esbecker Punkt in den Einzeln sorgte Harald Burtscher durch einen deutlichen Sieg über Carsten Emme (6:2, 6:2). Für Patrick Bauer (3:6, 0:6) und Alexander Thiel (6:7, 5:7) sprang derweil nichts Zählbares heraus.

Nervenstärke bewiesen Bauer und Burtscher in der anschließenden Doppelpaarung. Das Esbecker Duo feierten einen 10:8-Sieg im Match-Tiebreak, nachdem beide Teams jeweils einen Satz deutlich gewonnen hatten (6:2, 1:6). Schwer wurde es hingegen für Gehre/Thiel, die zuvor noch nie zusammen gespielt hatten. Die beiden verkauften sich zwar teuer, mussten sich jedoch in zwei Sätzen geschlagen geben (4:6, 3:6).

„Das war ein enges und hochklassiges Punktspiel“, befand Esbecks Mannschaftsführer Stefan Kienhorn nach dem leistungsgerechten Remis. „Wir sind weiter im Kampf um den Aufstieg dabei.“ Weiter geht es für den SV Esbeck am Samstag. Ab 15 Uhr ist er zu Gast beim TC GW Gifhorn.

Herren 40, Bezirksliga

Der Aufstiegszug ist abgefahren, die Herren 40 des SVE haben nach der 1:5-Niederlage gegen den SC Germania List Hannover kaum mehr Chancen auf den ersten Platz. Mit Alexander Thiel, der in der Ersten aushalf sowie Gordon Grund und Tobias Vollmer fehlten gleich drei Spieler – und das machte sich bemerkbar.

Zwar zeigte Maciej Weglowski sein bisher bestes Spiel und gewann mit 6:3, 6:7, 10:3 – jedoch war es auch der einzige Punktgewinn an diesem Tag. Stefan Kienhorn (3:6, 4:6), Michael Stein (1:6, 0:6) und Christian Kienhorn (0:6, 2:6) verloren jeweils in zwei Sätzen. Auch in den Doppelpartien blieb Weglowski/Christian Kienhorn (6:3, 5:7, 6:10) und Stefan Kienhorn/Stein (4:6, 1:6) ein Punktgewinn verwehrt.