Warberg. Im Duell der Handball-Landesliga zwischen dem HSV Warberg/Lelm II und der HG Elm geht‘s ums Prestige und um Punkte.

„Für viele unserer Jungs ist es das wichtigste Spiel der Saison, das wollen sie nicht verlieren.“ Marvin Schenke, Co-Trainer des Handball-Landesligisten HSV Warberg/Lelm II, macht mit diesem Satz deutlich, was das Nachbarschaftsduell am Samstag (16.30 Uhr) in der heimischen Nord-Elm-Halle in Süpplingen gegen die HG Elm für seine Mannschaft bedeutet. Es geht einerseits in diesem Elm-Derby ums Prestige, für beide Teams aber auch um immens wichtige Punkte. Warberg/Lelm II benötigt nach zuletzt drei Niederlagen in Serie dringend Zähler, um nicht noch weiter Richtung Tabellenende abzudriften. Die Spielgemeinschaft aus Schöningen und Schöppenstedt verfolgt dagegen ganz andere Ziele: Ein Top-3-Platz soll am Ende der Saison herausspringen, als Liga-Zweiter ist die HG Elm derzeit voll auf Kurs.