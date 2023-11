Schöningen. Zum Nachholspiel, das dieses Mal auf Kunstrasen stattfinden soll, reist Sergej Evljuskin nicht mehr mit. Ihn zieht es zurück nach Kassel.

Nachdem das ursprünglich für den 3. November angesetzte Oberliga-Punktspiel zwischen dem MTV Eintracht Celle und der FSV Schöningen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden musste und auch zum Nachholtermin am 15. November kein Fußballspiel möglich war, nehmen die beiden Mannschaften am Mittwochabend (19.30 Uhr) den dritten Anlauf. Für Hoffnung sorgt, dass die Gastgeber vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Wetterlage die Begegnung auf den Kunstrasenplatz in Westercelle verlegt haben.