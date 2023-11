Helmstedt/Lehndorf. Staffelleiter Thorsten Tunkel setzt das für Freitag geplante Fußball-Landesliga-Spiel zwischen Lehndorf und Türk Gücü Helmstedt ab.

Sie selbst sind davon ausgegangen, dass es ihr letztes Spiel des Jahres werden dürfte, da es auf Kunstrasen ausgetragen werden sollte. Doch nun scheint es so, als sollten sich die Landesliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt früher als erwartet in die Winterpause verabschieden. Denn: Die für Freitagabend beim Schlusslicht Lehndorfer TSV vorgesehene Partie wurde abgesagt. Allerdings keineswegs wegen Unbespielbarkeit des Platzes ...

„Das Spiel am 1. Dezember muss abgesetzt und ins neue Jahr verschoben werden“, teilte Staffelleiter Thorsten Tunkel dem FC Türk Gücü per Mail mit. Und die entsprechende Begründung dafür lieferte Tunkel den Helmstedtern natürlich auch. „Der Brand auf dem Vereinsgelände des Lehndorfer TSV vor 2,5 Jahren hatte zur Folge, dass für die Mannschaften und das Schiedsrichtergespann Mietcontainer als Kabinenersatz geschaffen wurden. Diese sind inzwischen in einem für die Mannschaften und Schiedsrichter unzumutbaren Zustand.“

Gerade bei den aktuellen Temperaturen sei es fahrlässig, die Spieler sowie die Schiedsrichter in die Container und die angrenzenden Duschen/Toiletten zu schicken. Abhilfe könne erst im neuen Jahr geschaffen werden. „Daher hat der Spielausschuss beschlossen, das Spiel abzusetzen und im neuen Jahr bei vernünftigen Temperaturen neu anzusetzen“, erklärte Tunkel, der vor dem Staffeltag im Januar mit den Vereinen ein Gespräch führen will, „um einen für beide Seiten akzeptablen Termin“ zu finden.

jne