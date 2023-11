Helmstedt. In der 1. Fußball-Kreisklasse setzt sich der Aufsteiger TuS Beienrode beim Ligaprimus MTV Sunstedt deutlich mit 4:0 durch.

Nur auf zwei Plätzen rollte am Sonntag der Ball, alle weiteren Spiele in der 1. Fußball-Kreisklasse fielen den Platzverhältnissen zum Opfer. Immerhin gab es in einer dieser beiden Partien eine faustdicke Überraschung: Spitzenreiter MTV Sunstedt unterlag Aufsteiger Beienrode mit 0:4. Der TSV Barmke rückte durch seinen 3:1-Sieg über die SG Lapautal etwas dichter an die Aufstiegsplätze heran.

MTV Sunstedt – TuS Beienrode 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Untermann (40., 46., 75.), 0:4 Melvin (77.).

Überraschend deutliche Pleite für den Spitzenreiter: Der MTV erwischte einen rabenschwarzen Tag und musste sich dem Aufsteiger mit 0:4 geschlagen geben. „Wir haben als Kollektiv einfach nicht ins Spiel gefunden“, seufzte Sunstedts Trainer Frank Zöllner. Allzu lange will er jetzt jedoch nicht auf seiner Mannschaft herumhacken. „Solche Tage gibt es im Fußball. Damit müssen wir umgehen können. Wir sind als Team gefestigt genug, um das so hinzunehmen. Wir werden natürlich eine Reaktion zeigen“, verspricht Zöllner.

TSV Barmke – SG Lapautal 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Behrens (35./FE), 1:1 Ott (46.), 2:1 Klinzmann (53.), 3:1 Bodtke (87.).

Die Barmker begannen defensiv, ließen den Gästen viele Räume. Zwar hatte der TSV auch die eine oder andere Chance, doch es war die SG, die vom Punkt aus den ersten Treffer des Tages erzielte. „Zur zweiten Halbzeit haben wir umgestellt. Wir wollten den Gegner früh stören und zu Fehlern zwingen“, berichtete TSV-Coach Rudi Sorge. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff gelang seinem Team der Ausgleich, wenig später legten die Hausherren nach. Lukas Bodtke entschied die Partie mit dem 3:1 in der Schlussphase. „Unser Sieg ist am Ende verdient“, fand Sorge, dessen Team auf den dritten Platz kletterte.