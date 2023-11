Warberg. Der HSV kassiert in der Handball-Landesliga beim MTV Geismar eine 32:37-Niederlage und hängt in der unteren Tabellenhälfte fest.

„Wir waren in der Abwehr zu passiv, viel zu lieb“, monierte Marvin Schenke, Co-Trainer des Handball-Landesligisten HSV Warberg/Lelm II. Die Folge: Die HSV-Reserve kassierte beim MTV Geismar eine 32:37 (15:18)-Niederlage, die Mannschaft hängt in der unteren Tabellenhälfte fest. Eine Woche vor dem Kreisduell mit der HG Elm präsentierten sich die Warberger alles andere als in Derby-Form.