Barmke. Halbjahresbilanz: Die TSV-Frauen erleben eine erste Saisonhälfte mit Aufs und Abs. Drei Siege zum Jahresende sorgen für Entspannung.

Schwerwiegende Abgänge beziehungsweise Ausfälle, zwischenzeitliche Unruhe durch den plötzlichen Rücktritt von Trainer Marcel Kirchhoff, eine kleine Ergebniskrise – die Fußballerinnen des TSV Barmke blicken auf eine bewegte erste Saisonhälfte zurück, in der sie mit vielen Herausforderungen, auch unvorhergesehenen, konfrontiert waren. Und doch konnten sie, so scheint es nun zur Winterpause, all diesen Widrigkeiten trotzen. Mit 19 Zählern überwintern sie auf dem fünften Tabellenplatz der Regionalliga Nord.