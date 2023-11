Helmstedt. In der 1. Fußball-Kreisklasse empfängt der Spitzenreiter MTV Sunstedt den Aufsteiger TuS Beienrode.

Die Spannung im Titelrennen der 1. Fußball-Kreisklasse ist spürbar, nach jeweils zehn absolvierten Spielen liefern sich der MTV Sunstedt und der STV Holzland ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Wochenende wollen beide Teams die 30-Punkte-Marke knacken.

MTV Sunstedt – TuS Beienrode (So., 14 Uhr). Eigentlich hätte die Partie in Beienrode stattfinden sollen, doch aufgrund der Platzverhältnisse einigten sich beide Mannschaften auf einen Heimrechttausch. Für den gastgebenden MTV ist die Zielsetzung klar. Drei Punkte sollen her, um die Tabellenführung zu verteidigen. „Wir haben uns unsere Position hart erarbeitet und wollen sie weiter festigen“, erklärt Sunstedts Teamchef Frank Zöllner. Die Gäste will er aber keinesfalls unterschätzen. „Beienrode ist als Aufsteiger gut in der Liga angekommen, wir müssen mit Sicherheit gegen Widerstände ankämpfen“, ahnt „Zölle“, der von seiner Mannschaft das richtige Zweikampfverhalten und eine hohe Laufbereitschaft fordert.

Die weiteren Spiele:

FC Schunter II – FC Heeseberg II, TSV Danndorf II – SG Offleben/Büddenstedt (beide So., 12 Uhr), FSV Schöningen III – TSV Grasleben, TSV Barmke – SG Lapautal, Meinkoter SV – FC Nordkreis II, SpVg Süpplingen – STV Holzland (alle So., 14 Uhr).

