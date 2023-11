Jerxheim. Der FC hofft, seinen 3:2-Hinspielerfolg nun auch auf dem Kunstrasenplatz des SV Arminia Vechelde wiederholen zu können.

Wohl dem, der dieser Tage einen Kunstrasenplatz hat oder aber bei einem Gegner spielt, der über einen solchen verfügt. Denn entgegen ihren beiden Helmstedter Mitstreitern in der Bezirksliga können die Fußballer des FC Heeseberg recht sicher davon ausgehen, dass sie am Sonntag spielen können. Von 14 Uhr an treten sie beim SV Arminia Vechelde an.