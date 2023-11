Gegen den Helmstedter SV (in Schwarz Isa Mere) verloren die Frellstedter (rechts Joschua Miersch) mit 2:4. Am Sonntag versuchen sie erneut, einem Titelaspiranten ein Bein zu stellen, wenn der FC Schunter am Bahndamm gastiert. © regios24 | Jens Semmer