Helmstedt. Helmstedts Bohle-Team besiegt in der Bezirksliga Goslar II mit 2:1. Heim dreht dabei ein Minus von 53 Holz in ein Plus von 51.

Dank eines bärenstarken Michael Heim feierten die Bohle-Kegler des KSV Helmstedt am 4. Spieltag der Bezirksliga Ost einen 2:1-Erfolg (19:17, 3601:3550) über den KSK Edelweiß Goslar II.

Da die Anlage in Helmstedt nur zwei Bohle-Bahnen umfasst, wurde das Duell mit den Gästen vom Harzrand, die nach einjähriger Pause wieder in der Bezirksliga antreten, in vier Durchgängen ausgespielt. Zunächst trat für den KSV Christian Blank (887 Holz/5 Einzelwertungspunkte) an und hatte gegenüber KSK-Routinier Frank Fricke (901/6) mit 14 Holz das Nachsehen. Anschließend verkürzte Benjamin Keipert (879/4) gegen Manfred Brunkau (878/3) den Rückstand um ein Holz. Nach dem dritten Duell zwischen Jörn Kraul (872/2) und Thorsten Mende (912/7) lagen die Hausherren jedoch um 53 Holz zurück.

Hoffnung auf den Mannschaftssieg bestand beim KSV dennoch, da mit Michael Heim der derzeit beste Helmstedter Bohle-Spieler erst im vierten Durchgang ins Geschehen eingriff. Es folgte die Ein-Mann-Aufholjagd. Heim (963/8) reduzierte das KSV-Defizit von Bahn zu Bahn und bog das fast schon verloren geglaubte Spiel noch um – und das sogar deutlich. Er übertraf seinen Kontrahenten Hans Frick (859/1) um satte 104 Holz und wandelte somit das Minus von 53 Holz in ein 51-Holz-Plus.

So nahmen die Goslarer zwar den Zusatzpunkt mit, die beiden Punkte für den Mannschaftssieg blieben aber beim Helmstedter Team, das damit auch im Rennen um die Staffelmeisterschaft bleibt.

r.