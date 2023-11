Schöningen. Geht die Partie in Schwicheldt wider Erwarten an, strebt das FSV-Team die Revanche für das „lehrreiche, aber ärgerliche Hinspiel“ an.

„Das Spiel hätte auch 12:7 für Schöningen ausgehen können.“ Das hatte Tobias Dreyer, Trainer des TSV Rot-Weiß Schwicheldt, nach dem 4:2-Erfolg seiner Fußballer im Bezirksliga-Spiel bei der FSV Schöningen II Mitte August eingeräumt und damit das spielerische, vor allem aber das Chancenplus der FSV-Reserve im Hinspiel anerkannt. Ob diese am Sonntag (14 Uhr) Gelegenheit bekommt, das Ergebnis aus dem ersten Duell mit den Peinern geradezurücken, ist aber äußerst fraglich.