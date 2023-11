Lauingen. Nach ihrem Erfolg in Vöhrum wollen die SV-Kicker am Sonntag gegen Schandelah nachlegen – im womöglich schon letzten Spiel des Jahres.

Mit dem 3:2-Erfolg bei Arminia Vöhrum haben die Fußballer der SV Lauingen Bornum vor einer Woche einen erfolgreichen Start in die Bezirksliga-Rückrunde hingelegt. Der Beginn der Rückserie bedeutet für die Spielvereinigung in jeder Saison auch einen Ortswechsel – von Bornum nach Lauingen. Und dort will die Mannschaft von Trainer Marcel Schoolmann am Sonntag (14 Uhr) im Spiel gegen den MTV Schandelah-Gardessen gerne einen weiteren „Dreier“ folgen lassen.