Schöningen. Nach ihrem 3:2-Erfolg bei der Arminia hofft die FSV darauf, im Heimspiel gegen Delmenhorst weitere drei Zähler nachlegen zu können.

Der BSV Rehden, VfV Hildesheim und Kickers Emden waren in dieser Spielzeit alle schon zu Gast im Elmstadion. Zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Oberliga macht die FSV Schöningen am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Atlas Delmenhorst das Heimspiel-Quartett gegen die Regionalliga-Absteiger komplett. FSV-Coach Bastian Breves spricht im Vorfeld von einer „richtungsweisenden Partie“.