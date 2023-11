Warberg. Der Handball-Oberligist tritt am Sonntag ohne Erfolgsdruck und in der Außenseiterrolle bei Handball Hannover-Burgwedel an.

Es ist eines jener Spiele in dieser Saison, in der die Oberliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm komplett befreit vom Druck auflaufen können. Am Sonntag (17 Uhr) steht für den HSV die knifflige Aufgabe bei Vorjahresmeister Handball Hannover-Burgwedel auf dem Programm – ein Gegner, der zum obersten Regal der Oberligisten im Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB) gehört. In der Staffel Niedersachsen gehört das Team aus dem Burgwedeler Ortsteil Großburgwedel auch in dieser Spielzeit wieder zu den Top 3. Im Dreikampf mit dem MTV Vorsfelde und dem TV Bissendorf-Holte kämpft der HHB um Platz 1.