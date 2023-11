Helmstedt. Die HF bringen Viertklässlern der Grundschule Lessingstraße die Grundlagen des Handballs bei. Am Ende gibt’s sogar ein Turnier mit fünf Teams.

Es ist inzwischen schon eine liebgewonnene Tradition: Kürzlich fand in Niedersachsen wieder der jährliche Handball-Grundschulaktionstag statt, an dem sich auch die Handballfreunde (HF) Helmstedt-Büddenstedt aktiv beteiligten. In Zusammenarbeit mit der Grundschule Lessingstraße gestalteten sie den Mädchen und Jungen des 4. Jahrgangs einen etwas anderen Schultag.

Die Schülerinnen und Schüler lernten unter fachlicher Anleitung die Grundlagen des Handballspielens kennen. Sie starteten in Kleingruppen an verschiedenen Stationen, an denen sie Übungen zum Prellen, Werfen und Fangen absolvierten. Nach einer kleinen Einheit in Regelkunde wurde das Erlernte gleich in einem Turnier angewendet, in dem fünf Mannschaften ihren Sieger ermittelten.

„Wir hoffen, alle Kinder und auch die Helfer hatten viel Spaß. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen zu unseren Trainingszeiten wieder“, sagte André Schwahn, Vorsitzender der HF, zum Abschluss der Veranstaltung.

Die männliche E-Jugend (Jahrgänge 2013 und 2014) trainiert jeden Montag und Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr in der Julianumhalle, die weibliche E-Jugend immer mittwochs und donnerstags zur gleichen Zeit an gleicher Stelle.

