Schöningen/Warberg. Dem Handball-Landesligisten steht gegen Hildesheim ein Mini-Kader zur Verfügung. Warberg/Lelm II will sich in Derby-Stimmung bringen.

Nach einem spielfreien Wochenende greifen die beiden Helmstedter Kreisvertreter in der Handball-Landesliga Süd an diesem Samstag wieder ins Geschehen ein. Während der HSV Warberg/Lelm II in Geismar auf alte Bekannte trifft, empfängt die HG Elm in Spiel 3 unter Neu-Trainer Christoph Geis Aufsteiger DJK BW Hildesheim.