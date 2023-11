Schöningen. Bei der deutschen Jugendmeisterschaft im Jazz und Modern/Contemporary landet die Schöninger Formation „Scope“ auf dem neunten Platz.

Allein die Teilnahme war schon ein Erlebnis, das Abschneiden war im Endeffekt zweitrangig. „Scope“, eine Formation des TC Schöningen, trat bei der deutschen Jugendmeisterschaft der Small Groups im Jazz und Modern/Contemporary in Saarlouis (Saarland) an. Die Elmstädterinnen tanzten mit elf weiteren Teams um die deutsche Krone sowie ein Ticket zur Weltmeisterschaft und belegten am Ende einen ordentlichen neunten Rang.

„Die Mädels sind zwar unter dem Namen Scope angetreten, es waren aber ausschließlich Tänzerinnen der Gruppe Monumentos dabei“, erklärte Schöningens Trainerin Sabrina Ohnesorge. Der Hintergrund: Bei der Regionalmeisterschaft im September war „Monumentos“ in der Haupt- und in der Jugendgruppe angetreten, dabei durften beide aber nicht unter gleichem Namen starten. „Deshalb haben wir uns den Namen einer unserer anderen Formationen geliehen“, berichtete Ohnesorge.

Schöningerinnen landen auf Platz 9

Über die Regionalmeisterschaft in Wolfenbüttel hatte sich die Jugendgruppe für die deutsche Meisterschaft im Saarland qualifiziert. „Uns war von vornherein klar, dass wir dort keine großen Chancen auf das Finale haben werden“, erklärte Ohnesorge, die selbst als Wertungsrichterin vor Ort gewesen war. Unter der Führung von Trainerin Mandy Illing ging es also auf die Bühne, doch die Schöningerinnen konnten nicht ihr volles Potenzial abrufen. „Es war ein solider Auftritt“, fand Ohnesorge. „Aber es war eben nicht unser bester. Selbst wenn wir das geschafft hätten, wäre es schwer geworden, unter den ersten Sechs zu landen und beim Finale dabei zu sein.“

Dominiert wurde der Wettkampf von Formationen aus dem Westen Deutschlands. „Ich weiß nicht, was für Muttermilch die den Mädels geben, aber die Leistungen von einigen Formationen waren einfach unglaublich. Da können wir nicht mithalten“, gestand Sabrina Ohnesorge ein. Letztendlich landete „Scope“ auf dem neunten Platz. Enttäuscht war nach dem Wettkampf jedoch niemand. „Für uns stand die Teilnahme im Vordergrund. Es ist ein tolles Erlebnis, bei einer deutschen Meisterschaft dabei sein zu dürfen. Wir zählen zu den besten Formationen im Land, und das freut uns natürlich extrem. Es hat eine Menge Spaß gemacht.“

r./wit