Durchwachsener Auftakt für die Faustball-Teams des TuS Essenrode: Am ersten Spieltag der Hallensaison in der Niedersachsenliga setzte es für beide Mannschaften eine deutliche Niederlage. Im vereinsinternen Duell behielt derweil die „Erste“ knapp die Oberhand.

TuS Essenrode I – TuS Essenrode II 3:2 (11:8, 8:11, 11:13, 11:9, 11:4).

„Wie immer lieferten wir uns ein spannendes Duell“, berichtete Patrick Linke, Spielertrainer der Erstvertretung. Nach etwas Startschwierigkeiten holten sich seine Mannen den ersten Satz. Entschieden war damit jedoch noch nichts. „Unnötige Eigenfehler sorgten dafür, dass die Zweite wieder ins Spiel fand“, so der Spielertrainer. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der das Linke-Team den zweiten und dritten Durchgang jeweils knapp abgeben musste.

Spannend blieb es auch in Satz 4, den der TuS I dann mit 11:9 für sich entschied. „Damit war der Widerstand der Zweitvertretung gebrochen“, meinte Linke. Sein Team bewies den längeren Atem und gewann den Entscheidungssatz deutlich.

SV Erichshagen – TuS Essenrode I 3:0 (11:7, 11:9, 11:6).

Nichts zu holen gab es im zweiten Spiel des Tages gegen Erichshagen. Von Beginn an zeigte sich der SVE dominant, der TuS leistete sich dafür einige Ungenauigkeiten. Zwar hielten die Hausherren kämpferisch gut mit, „aber wir konnten spielerisch – besonders im Angriffsspiel – nicht überzeugen“, stellte Linke fest. Somit setzte es eine klare Dreisatzniederlage. „Erichshagen hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Das junge Team orientiert sich inzwischen immer mehr in Richtung obere Tabellenhälfte“, sagte der Essenroder Trainer im Anschluss an die erste Saisonpleite. „Das haben wir richtig zu spüren bekommen.“

TuS Bothfeld – TuS Essenrode II 3:0 (11:8, 11:8, 11:5).

Nach dem kräftezerrenden vereinsinternen Duell fehlte Essenrodes Zweitvertretung im Duell gegen den TuS Bothfeld etwas die Kraft. „So konnten wir dem Gegner nicht gefährlich werden“, sagte Linke. Zwar stemmten sich die Gastgeber gegen die klare Niederlage, verhindern konnten sie diese jedoch nicht.

Es spielten:

TuS I: Florian Linke, Ben Linke (Angriff), Luan Selimi (Zuspiel), Simon Hattenbauer, Andreas Linke, Jonas Windhövel (Abwehr)

TuS II: Stefan Olders, Gernot Beu (Angriff), Carsten Hattenbauer (Zuspiel), Horst Schmidt, David Appel, Nils Lange (Abwehr)