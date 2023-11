Schöninen. In der Fußball-Bezirksliga pochen die FSV Schöningen II und Groß Lafferde auf den Sieg, am Ende bleibt es jedoch beim 1:1.

Es war durchaus mehr drin, aber am Ende sind die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen II auch froh, dass sie zumindest einen Punkt zu Hause behielten. Die Reserve der Elmstädter trennte sich nach 90 intensiven und umkämpften Minuten mit 1:1 (0:1) vom SV Teutonia Groß Lafferde.

Valley verpasst den Ausgleich per Kopf

Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf erwischten die Hausherren den etwas besseren Start, erspielten sich die ein oder andere Halbchance. „Danach haben wir aber etwas den Faden verloren“, meinte FSV-Coach Christopher Peine. Die Gäste aus dem Kreis Peine drängten auf die Führung, ließen zunächst aber Hochkaräter liegen. Nach einer guten halben Stunde mussten die Schöninger dann aber doch das 0:1 durch Patrick Schmidt hinnehmen. Die Reaktion des Aufsteigers war jedoch gut, nur fünf Minuten nach dem Gegentreffer hatte Martin Valley den Ausgleich auf dem Kopf, der Ball flog jedoch nur an die Latte.

Auch in den zweiten 45 Minuten erwischte das Bezirksliga-Schlusslicht den besseren Start – und nun belohnte sie sich auch. Immer wieder stieß das Peine-Team über die rechte Seite durch und kam so zu Torchancen. In Minute 59 wurde ein Schuss von Marcel Vahldiek gerade noch so auf der Linie geklärt, den Abpraller brachte Christopher Münch anschließend aber im Tor unter, das 1:1.

Behling wird gefoult und fliegt vom Platz

Die Freude hielt jedoch nicht lange, denn nur acht Minuten später flog Felix Behling vom Platz, nachdem er einen Gegenspieler geschubst hatte, der ihn durch ein hartes Einsteigen zu Fall gebracht hatte. „Die rote Karte geht in Ordnung. Aber genauso hätte der Groß Lafferder für das Foul fliegen müssen“, fand Peine.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams wollten den Sieg. „Wir hatten einige Chancen, kriegen zudem einen Elfmeter nicht“, so Peine. „Aber auf der Gegenseite hatte Groß Lafferde auch noch ein paar Kontermöglichkeiten. Wir nehmen diesen Punkt mit, auch wenn mehr drin gewesen wäre.“

Tore: 0:1 Schmidt (31.), 1:1 Münch (59.).

Rote Karte: Behling (67., FSV).