Helmstedt. Das Damen-Team des KSV belegt am dritten Verbandsliga-Spieltag Platz 3. Helmstedts zweites Schere-Team muss ersten Dämpfer hinnehmen.

Es war einer dieser Spieltage, an denen einige nicht an ihr Leistungsmaximum kamen. Die Verbandsliga-Keglerinnen des KSV Helmstedt zeigten beim 3. Spieltag in Cuxhaven durchwachsene Leistungen. Dennoch reichte es am Ende zu einem ordentlichen dritten Platz in der Tageswertung. In der Schere-Bezirksoberliga musste der KSV II indes seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Verbandsliga Bohle, Damen

In Cuxhaven trafen die Helmstedterinnen auf einige Konkurrentinnen, die sie von den Landesmeisterschaften und den deutschen Meisterschaften bereits kannten. Der Start verlief noch vielversprechend, Svea Jünemann legte mit guten 848 Holz vor. Maleen Kraul erwischte hingegen einen gebrauchten Tag, sie landete bei 816 Holz. „Solche Tage gibt es eben im Sport“, kommentierte ihr Trainer Rüdiger Strich. Auch Maren Krüger konnte nicht ihr Leistungsmaximum abrufen, so dass Mira Kraul eingewechselt wurde. Letztendlich erzielten beide 823 Holz. Zum Abschluss brachte Sophie Dudek 806 Holz auf die Bahn. „Für Sophie war es das erste Spiel in der Verbandsliga. Sie hat es gut gemacht“, fand Strich.

Mit insgesamt 3293 Holz schloss das Helmstedter Team den Spieltag auf dem dritten Platz ab. Tagessieger wurde der TSV Bülstedt (3389) vor der KSG Delmenhorst (3376). In der Gesamtwertung bleibt der KSV damit auf Rang 3. „Nun gilt es, die Zeit für intensives Training zu nutzen, bevor am 3. Dezember der nächste Spieltag in Hannover stattfindet“, sagte Strich.

Bezirksoberliga Schere

SV Union Salzgitter – KSV Helmstedt II 3:0 (24:12, 2852:2608). Der vor dem Spieltag verlustpunktfreie KSV II musste in Salzgitter nach schwacher Leistung die erste Saisonniederlage hinnehmen. Bereits im ersten Block gerieten Christoph Keeling (677 Holz/4 Einzelwertungspunkte) und Gerhard

Otto (601/1) mit 83 Holz ins Hintertreffen. Im zweiten Durchgang blieb die Aufholjagd aus. Der tagesbeste Helmstedter Jörn Kraul (679/5) und Christian Blank (651/2) konnten mit den starken Unionern Michael Heinze (755/8) und Dennis Gawletta (736/7) nicht mithalten, so dass sich der KSV deutlich mit 244 Holz Rückstand geschlagen geben musste.

Die Partien am Wochenende:

Verbandsliga Schere: KSV Helmstedt – SG Löningen-Quakenbrück II (Sa., 13 Uhr).

Bezirksliga Bohle: KSV Helmstedt – KSK Edelweiß Goslar II (So., 10 Uhr).

