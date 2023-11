Jerxheim. Der FC will sich für die 4:5-Hinspielniederlage bei der FT Braunschweig II revanchieren. Die Partie soll bereits am Samstag steigen.

Mit dem Heimspiel gegen die FT Braunschweig II startet der FC Heeseberg bereits am Samstag in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga 2. Die Begegnung soll um 14 Uhr in Jerxheim angepfiffen werden. Aufseiten der Gastgeber gibt es aktuell aber noch einige Fragezeichen.