Schöningen. In der Fußball-Bezirksliga trifft die FSV Schöningen II auf den SV Teutonia Groß Lafferde, gegen den es zum Saisonstart eine 1:7-Pleite gab.

Die erste Saisonhälfte in der Fußball-Bezirksliga ist abgeschlossen, am Wochenende steigt der erste Rückrundenspieltag. Die FSV Schöningen II bekommt es am Sonntag (13 Uhr) dabei mit dem SV Teutonia Groß Lafferde zu tun, mit dem sie noch eine Rechnung offen hat.