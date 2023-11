Helmstedt. Der FCN empfängt den TSV Danndorf zum Nachbarschaftsduell in Grafhorst. Im Elmstadion steht ein wichtiges Spiel im Tabellenkeller an.

Es ist mal wieder Derby-Zeit in der Fußball-Kreisliga: Der FC Nordkreis und der TSV Danndorf treffen am Sonntag im vielleicht heißesten Nachbarschaftsduell der Liga in Grafhorst aufeinander. Aber auch in Schöningen dürfte es heiß hergehen, denn in der Partie zwischen der SG Esbeck/TVB und dem FC Vatan Spor Königslutter geht es um ganz wichtige Zähler im Tabellenkeller.